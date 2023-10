Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Am Freitag gibt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,74 Prozent auf 3 844,34 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,208 Prozent leichter bei 3 865,05 Punkten, nach 3 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 865,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 839,08 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 2,58 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 007,10 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.07.2023, mit 3 975,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 424,30 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 0,43 Prozent auf 14,57 GBP), Unilever (+ 0,24 Prozent auf 39,98 GBP), BP (+ 0,11 Prozent auf 5,54 GBP), Novartis (-0,06 Prozent auf 84,70 CHF) und Bayer (-0,13 Prozent auf 42,09 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UBS (-2,12 Prozent auf 21,25 CHF), Siemens (-1,85 Prozent auf 127,46 EUR), HSBC (-1,84 Prozent auf 6,29 GBP), Glencore (-1,34 Prozent auf 4,44 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,26 Prozent auf 29,88 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 281 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 427,080 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 4,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at