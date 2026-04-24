Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab

Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,56 Prozent im Minus bei 5 042,01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,244 Prozent auf 5 058,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 058,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 028,37 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 4 339,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,71 Prozent. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), BAT (+ 3,19 Prozent auf 43,40 GBP), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 185,92 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28 Prozent auf 33,36 GBP) und BP (+ 1,26 Prozent auf 5,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil AstraZeneca (-2,97 Prozent auf 140,62 GBP), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 367,20 EUR), Airbus SE (-2,33 Prozent auf 164,20 EUR), Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF) und Rolls-Royce (-2,00 Prozent auf 11,37 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 438 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 481,695 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,63 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at