Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am Freitag.

Am Freitag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,02 Prozent im Minus bei 5 192,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,056 Prozent auf 5 196,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 209,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 168,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,041 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 048,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 037,60 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4 564,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,74 Prozent. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,21 Prozent auf 94,56 GBP), RELX (+ 2,67 Prozent auf 26,52 GBP), Unilever (+ 2,57 Prozent auf 41,83 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,90 Prozent auf 449,60 EUR) und BAT (+ 1,85 Prozent auf 44,00 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-2,29 Prozent auf 76,67 GBP), Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 156,98 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 83,40 CHF), Siemens (-1,08 Prozent auf 269,10 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 762 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 572,423 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at