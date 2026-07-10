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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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STOXX 50 aktuell 10.07.2026 17:58:59

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Der STOXX 50 zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Der STOXX 50 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 5 374,81 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,181 Prozent auf 5 375,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 356,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 388,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 5 154,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 108,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 572,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,42 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,08 Prozent auf 26,12 EUR), RELX (+ 1,77 Prozent auf 24,17 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,60 Prozent auf 89,08 GBP), UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 83,12 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 6,28 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-3,89 Prozent auf 128,34 GBP), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 152,12 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 992,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,30 Prozent auf 83,58 CHF) und Richemont (-0,98 Prozent auf 182,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 431 734 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 589,304 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Mit 7,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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