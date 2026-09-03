BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance im Blick
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03.09.2026 12:26:57
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,16 Prozent schwächer bei 5 400,77 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 417,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 399,91 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 467,90 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 5 152,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 548,44 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,95 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,71 Prozent auf 88,00 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR), Roche (+ 1,37 Prozent auf 354,00 CHF) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 121,20 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-2,64 Prozent auf 184,55 CHF), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 064,40 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 193,58 EUR), Enel (-1,16 Prozent auf 8,93 EUR) und National Grid (-1,16 Prozent auf 11,34 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 285 979 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 553,229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,62
|-0,06%
|ASML NV
|1 415,20
|-2,59%
|AstraZeneca PLC
|141,50
|1,54%
|BP plc (British Petrol)
|6,25
|-1,23%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,99%
|Enel S.p.A.
|9,01
|0,30%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|0,45%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,55
|1,53%
|National Grid plc
|13,40
|-0,63%
|Rheinmetall AG
|1 072,20
|-1,85%
|Richemont
|195,55
|-2,81%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,52
|2,83%
|SAP SE
|186,22
|2,87%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 423,01
|0,25%
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