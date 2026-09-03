BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Index-Performance im Blick 03.09.2026 12:26:57

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag

Beim STOXX 50 stehen die Signale am Donnerstagmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,16 Prozent schwächer bei 5 400,77 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 417,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 399,91 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 467,90 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 5 152,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 548,44 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,95 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,71 Prozent auf 88,00 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR), Roche (+ 1,37 Prozent auf 354,00 CHF) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 121,20 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-2,64 Prozent auf 184,55 CHF), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 064,40 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 193,58 EUR), Enel (-1,16 Prozent auf 8,93 EUR) und National Grid (-1,16 Prozent auf 11,34 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 285 979 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 553,229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,62 -0,06% Airbus SE
ASML NV 1 415,20 -2,59% ASML NV
AstraZeneca PLC 141,50 1,54% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,25 -1,23% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,01 0,30% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 0,45% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,55 1,53% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,40 -0,63% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
Richemont 195,55 -2,81% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,52 2,83% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 423,01 0,25%

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