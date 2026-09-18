Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

So bewegte sich der STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.

Am Freitag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1,06 Prozent auf 5 305,63 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 5 368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5 362,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 298,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 368,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,467 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 471,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 342,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 594,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 0,79 Prozent auf 281,55 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), AstraZeneca (+ 0,58 Prozent auf 125,00 GBP), BAT (+ 0,29 Prozent auf 41,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,19 Prozent auf 82,46 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR), UniCredit (-2,76 Prozent auf 80,93 EUR), RELX (-2,76 Prozent auf 24,99 GBP), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF) und SAP SE (-2,60 Prozent auf 183,12 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 61 117 758 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 538,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,76 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at