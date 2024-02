Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Der STOXX 50 verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 298,51 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,119 Prozent auf 4 304,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 309,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 304,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 296,99 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 4 193,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 3 981,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, den Stand von 3 879,17 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 317,04 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 0,94 Prozent auf 47,04 EUR), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 247,90 EUR), RELX (+ 0,57 Prozent auf 35,20 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,45 Prozent auf 58,48 GBP) und Diageo (+ 0,37 Prozent auf 29,97 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Glencore (-1,80 Prozent auf 3,69 GBP), Rio Tinto (-1,74 Prozent auf 51,06 GBP), Nestlé (-1,08 Prozent auf 94,32 CHF), BP (-0,60 Prozent auf 4,63 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,56 Prozent auf 43,21 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 064 903 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 507,788 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

