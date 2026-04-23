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Index-Performance 23.04.2026 12:26:49

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Mit dem STOXX 50 geht es am Donnerstagmittag abwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,53 Prozent leichter bei 5 033,26 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,202 Prozent schwächer bei 5 049,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 060,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 032,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 064,09 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,86 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 4 818,60 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 5 058,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 326,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 6,17 Prozent auf 80,20 CHF), Roche (+ 2,01 Prozent auf 319,40 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 99,00 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,64 EUR) und Unilever (+ 0,60 Prozent auf 42,23 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-3,54 Prozent auf 144,52 EUR), UBS (-3,19 Prozent auf 32,47 CHF), Rio Tinto (-2,56 Prozent auf 72,67 GBP), Rolls-Royce (-2,46 Prozent auf 11,11 GBP) und UniCredit (-2,42 Prozent auf 64,61 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 340 209 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 476,762 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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