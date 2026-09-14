Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50 im Fokus
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14.09.2026 17:58:47
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer
Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,27 Prozent leichter bei 5 318,21 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 5 330,53 Punkten, nach 5 332,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 304,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 338,74 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 504,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 287,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 4 567,56 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,28 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 5,17 Prozent auf 26,03 GBP), SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), Roche (+ 5,00 Prozent auf 361,40 CHF), GSK (+ 4,74 Prozent auf 18,55 GBP) und AstraZeneca (+ 3,81 Prozent auf 121,54 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-8,04 Prozent auf 132,66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,09 Prozent auf 75,44 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 43,33 CHF), Enel (-2,64 Prozent auf 8,75 EUR) und Rio Tinto (-2,26 Prozent auf 72,07 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 31 956 676 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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