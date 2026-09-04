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STOXX-Handel im Blick 04.09.2026 09:28:31

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels leichter

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht der STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 5 417,58 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent höher bei 5 425,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 423,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 425,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 409,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,955 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 505,78 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Stand von 5 193,32 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 4 572,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,29 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 187,24 EUR), Airbus SE (+ 0,70 Prozent auf 198,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,43 Prozent auf 146,02 EUR) und UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 84,56 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,30 Prozent auf 41,00 GBP), Rio Tinto (-1,02 Prozent auf 75,33 GBP), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 28,51 EUR), Rheinmetall (-0,62 Prozent auf 1 063,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,61 Prozent auf 88,44 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 698 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 557,237 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 468,60 3,77% ASML NV
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Rheinmetall AG 1 034,20 -3,54% Rheinmetall AG
Richemont 196,75 0,61% Richemont
Rio Tinto plc 89,12 0,62% Rio Tinto plc
SAP SE 185,94 -0,15% SAP SE
Siemens Energy AG 146,56 0,85% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,42 -1,32% UniCredit S.p.A.

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