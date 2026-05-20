Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,05 Prozent im Minus bei 5 081,30 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 085,62 Zählern und damit 0,035 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 083,85 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 085,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 075,05 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,07 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 5 131,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 258,66 Punkte taxiert. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 4 581,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 170,54 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 217,60 EUR), Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 75,64 GBP), Siemens (+ 0,70 Prozent auf 258,60 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 80,22 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,71 Prozent auf 24,59 GBP), SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR), Nestlé (-0,98 Prozent auf 79,12 CHF), Unilever (-0,93 Prozent auf 42,52 GBP) und Richemont (-0,78 Prozent auf 153,40 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 002 899 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 487,323 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at