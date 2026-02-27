Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagmittag

In Frankfurt stehen die Signale am Freitagmittag auf Stabilisierung.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,08 Prozent leichter bei 25 303,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 233,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 403,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 850,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 23 777,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 22 404,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,00 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,73 Prozent auf 33,81 EUR), Scout24 (+ 2,54 Prozent auf 70,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 168,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 229,60 EUR) und RWE (+ 1,30 Prozent auf 54,58 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BASF (-2,88 Prozent auf 48,23 EUR), MTU Aero Engines (-2,76 Prozent auf 359,30 EUR), Infineon (-1,79 Prozent auf 45,94 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 50,44 EUR) und adidas (-1,38 Prozent auf 160,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 310 021 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 190,462 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,20 Prozent, die höchste im Index.

