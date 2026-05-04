WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Kursentwicklung im Fokus 04.05.2026 12:26:55

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Montagmittag

Der MDAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 30 426,51 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 362,302 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,487 Prozent höher bei 30 739,07 Punkten, nach 30 589,95 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 903,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 396,67 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 28 916,26 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 31 524,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der MDAX bei 29 327,13 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,62 Prozent auf 49,15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,95 Prozent auf 97,35 EUR), IONOS (+ 3,14 Prozent auf 26,92 EUR), LANXESS (+ 2,70 Prozent auf 18,65 EUR) und Evonik (+ 1,87 Prozent auf 18,01 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,07 Prozent auf 2,36 EUR), Knorr-Bremse (-3,89 Prozent auf 95,20 EUR), AUTO1 (-3,36 Prozent auf 17,52 EUR), PUMA SE (-3,35 Prozent auf 25,11 EUR) und Porsche vz (-3,27 Prozent auf 39,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 249 834 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,729 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

