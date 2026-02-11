Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 18 167,30 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 96,492 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,341 Prozent schwächer bei 18 255,94 Punkten, nach 18 318,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 271,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 070,21 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SDAX auf 18 118,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 946,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der SDAX noch bei 14 754,55 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,68 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,96 Prozent auf 25,24 EUR), SCHOTT Pharma (+ 7,76 Prozent auf 15,84 EUR), Salzgitter (+ 4,63 Prozent auf 56,50 EUR), Grand City Properties (+ 4,60 Prozent auf 10,46 EUR) und Energiekontor (+ 3,41 Prozent auf 39,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-29,96 Prozent auf 19,05 EUR), adesso SE (-5,63 Prozent auf 67,00 EUR), Hypoport SE (-5,34 Prozent auf 88,70 EUR), HelloFresh (-5,34 Prozent auf 5,64 EUR) und GFT SE (-4,38 Prozent auf 17,48 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Gerresheimer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 349 587 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,978 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

