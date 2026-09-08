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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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TecDAX-Kursentwicklung 08.09.2026 15:58:32

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent auf 4 030,13 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 564,158 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,304 Prozent auf 4 043,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 055,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 057,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 026,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 068,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der TecDAX bei 4 067,45 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 3 635,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,20 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,42 Prozent auf 61,95 EUR), HENSOLDT (+ 2,50 Prozent auf 81,16 EUR), Ottobock (+ 1,58 Prozent auf 57,80 EUR), Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 236,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,99 Prozent auf 28,52 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,24 Prozent auf 58,21 EUR), ATOSS Software (-3,60 Prozent auf 93,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 31,14 EUR), AIXTRON SE (-3,10 Prozent auf 37,77 EUR) und Nemetschek SE (-2,97 Prozent auf 62,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 485 451 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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