Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent leichter bei 25 585,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,110 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 25 577,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25 590,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25 534,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 624,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der DAX 25 374,42 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Wert von 25 464,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der DAX noch bei 24 278,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,26 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3,29 Prozent auf 29,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 132,74 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 53,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 69,80 EUR) und BMW (+ 1,20 Prozent auf 57,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-10,12 Prozent auf 89,92 EUR), Zalando (-2,67 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 45,51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,05 Prozent auf 58,20 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 755 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240,645 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at