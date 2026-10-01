Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Fokus
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01.10.2026 09:28:57
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent leichter bei 25 066,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,560 Prozent auf 25 058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 104,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 045,78 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,48 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25 970,11 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 25 040,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 113,62 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Continental (+ 1,82 Prozent auf 68,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), Scout24 (+ 0,60 Prozent auf 67,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,40 Prozent auf 376,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-1,86 Prozent auf 39,56 EUR), Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 31,34 EUR), Bayer (-1,61 Prozent auf 47,18 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 143,00 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 167 359 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
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|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank Neutral
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|02.09.26
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|Warburg Research
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|Warburg Research
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|UBS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,00
|-1,45%
|Bayer
|45,22
|-5,14%
|Commerzbank
|39,44
|-1,40%
|Continental AG
|67,36
|0,48%
|Deutsche Bank AG
|31,15
|-1,70%
|Infineon AG
|59,83
|0,86%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,11
|-0,96%
|MTU Aero Engines AG
|368,80
|-0,89%
|SAP SE
|187,10
|1,54%
|Scout24
|67,35
|1,13%
|Siemens AG
|273,20
|-0,74%
|Siemens Energy AG
|143,78
|0,59%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,26
|-3,37%
|Vonovia SE
|16,82
|-1,06%
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|24 939,35
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