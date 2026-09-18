Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt am Mittag

Der DAX bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent schwächer bei 25 541,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,468 Prozent auf 25 596,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 716,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 25 519,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 656,22 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,167 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 128,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 25 026,80 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 23 674,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,08 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,20 Prozent auf 56,14 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 023,80 EUR), QIAGEN (+ 0,65 Prozent auf 38,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 79,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,81 Prozent auf 45,36 EUR), Allianz (-1,68 Prozent auf 443,50 EUR) und Continental (-1,64 Prozent auf 69,58 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 642 619 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,328 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at