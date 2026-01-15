Zurückhaltung in Frankfurt: DAX im Minus

Der DAX kommt am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,01 Prozent leichter bei 25 282,57 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,041 Prozent auf 25 275,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 286,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 233,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 302,66 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,135 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 24 229,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 181,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20 574,68 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,03 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 448,98 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,26 Prozent auf 129,00 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,42 Prozent auf 17,18 EUR), Vonovia SE (+ 1,41 Prozent auf 25,18 EUR) und adidas (+ 1,25 Prozent auf 162,15 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius SE (-3,23 Prozent auf 50,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,65 Prozent auf 59,70 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,27 Prozent auf 71,58 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 793 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,49 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

