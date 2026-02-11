Porsche Automobil Aktie
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 24 978,45 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,147 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 956,46 Zählern und damit 0,126 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 987,85 Punkte).
Der DAX verzeichnete bei 25 001,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 847,45 Einheiten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,474 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 261,64 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Wert von 24 088,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 037,83 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 7,17 Prozent auf 161,40 EUR), Vonovia SE (+ 2,95 Prozent auf 25,83 EUR), Daimler Truck (+ 1,81 Prozent auf 43,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 534,80 EUR) und RWE (+ 1,42 Prozent auf 54,26 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-4,33 Prozent auf 21,43 EUR), Scout24 (-4,00 Prozent auf 72,00 EUR), Commerzbank (-3,26 Prozent auf 34,11 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 204,80 EUR) und SAP SE (-2,03 Prozent auf 174,66 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 080 095 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
