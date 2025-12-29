Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent leichter bei 24 323,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 24 370,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 340,06 Punkten am Vortag.

Bei 24 253,73 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 373,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der DAX mit 23 836,79 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der DAX bei 23 745,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der DAX auf 19 984,32 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 21,47 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 2,03 Prozent auf 67,40 EUR), adidas (+ 1,95 Prozent auf 167,60 EUR), Brenntag SE (+ 1,80 Prozent auf 49,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,47 Prozent auf 60,17 EUR) und BASF (+ 1,44 Prozent auf 44,27 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 1 502,50 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 119,40 EUR), MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 350,70 EUR), Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 264,80 EUR) und Airbus SE (-0,72 Prozent auf 195,34 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 816 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 236,485 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at