MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Kursentwicklung
|
21.01.2026 09:29:23
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 24 601,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,269 Prozent auf 24 636,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 600,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 636,55 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,36 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der DAX bei 24 288,40 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 24 330,03 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.01.2025, den Stand von 21 042,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,253 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,20 Prozent auf 36,41 EUR), Henkel vz (+ 1,08 Prozent auf 70,96 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 44,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,72 Prozent auf 98,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 57,24 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,83 Prozent auf 42,13 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Scout24 (-1,20 Prozent auf 82,25 EUR), Zalando (-1,17 Prozent auf 24,46 EUR) und MTU Aero Engines (-1,07 Prozent auf 380,40 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 892 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 223,118 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,90
|-1,61%
|BASF
|45,60
|0,20%
|Bayer
|43,84
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|0,94%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36,85
|-0,70%
|Henkel KGaA Vz.
|71,06
|-1,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,03
|-1,69%
|MTU Aero Engines AG
|384,40
|0,34%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,17
|1,23%
|SAP SE
|188,40
|-2,23%
|Scout24
|84,90
|1,07%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,15
|1,13%
|Zalando
|24,93
|0,32%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 841,29
|1,14%