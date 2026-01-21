MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursentwicklung 21.01.2026 09:29:23

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 24 601,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,269 Prozent auf 24 636,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 600,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 636,55 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,36 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der DAX bei 24 288,40 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 24 330,03 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.01.2025, den Stand von 21 042,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,253 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,20 Prozent auf 36,41 EUR), Henkel vz (+ 1,08 Prozent auf 70,96 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 44,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,72 Prozent auf 98,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 57,24 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,83 Prozent auf 42,13 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Scout24 (-1,20 Prozent auf 82,25 EUR), Zalando (-1,17 Prozent auf 24,46 EUR) und MTU Aero Engines (-1,07 Prozent auf 380,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 892 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 223,118 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Bayer Neutral UBS AG
19.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,90 -1,61% adidas
BASF 45,60 0,20% BASF
Bayer 43,84 0,74% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,93 0,94% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 36,85 -0,70% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 71,06 -1,25% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,03 -1,69% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 384,40 0,34% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,17 1,23% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 188,40 -2,23% SAP SE
Scout24 84,90 1,07% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,15 1,13% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 24,93 0,32% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 841,29 1,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen