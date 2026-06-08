Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Der DAX ging mit Verlusten aus dem Montagshandel.

Am Montag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,47 Prozent auf 24 641,85 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,046 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,26 Prozent schwächer bei 24 447,32 Punkten, nach 24 759,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 426,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 732,60 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 338,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 591,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 24 304,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,418 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 1,92 Prozent auf 164,55 EUR), Porsche Automobil (+ 1,28 Prozent auf 30,96 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 78,24 EUR), Daimler Truck (+ 1,12 Prozent auf 41,59 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 48,36 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BASF (-4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Heidelberg Materials (-3,63 Prozent auf 172,75 EUR), Brenntag SE (-3,45 Prozent auf 54,84 EUR), Zalando (-2,56 Prozent auf 24,01 EUR) und Vonovia SE (-2,43 Prozent auf 19,70 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6 842 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 204,897 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at