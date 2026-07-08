Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste

Der DAX zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 2,35 Prozent leichter bei 24 865,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,155 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,747 Prozent schwächer bei 25 274,94 Punkten, nach 25 465,25 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 280,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 830,17 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 3,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 616,22 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 24 080,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Wert von 24 206,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,33 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), EON SE (+ 1,39 Prozent auf 19,32 EUR), BASF (+ 1,09) Prozent auf 47,87 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,76 EUR) und Hannover Rück (-0,48 Prozent auf 248,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-5,90 Prozent auf 30,40 EUR), Vonovia SE (-5,63 Prozent auf 21,12 EUR), Zalando (-5,14 Prozent auf 25,84 EUR), adidas (-4,55 Prozent auf 179,35 EUR) und Heidelberg Materials (-4,31 Prozent auf 166,70 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 387 807 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,654 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at