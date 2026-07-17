Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,64 Prozent tiefer bei 24 755,64 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,091 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 24 755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 24 850,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 651,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,834 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 24 934,67 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 24 702,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 370,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,881 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR), EON SE (+ 2,25 Prozent auf 19,32 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 981,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 256,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,42 Prozent auf 35,66 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-5,76 Prozent auf 60,98 EUR), Deutsche Bank (-3,95 Prozent auf 30,43 EUR), Commerzbank (-3,76 Prozent auf 36,60 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 262,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,83 Prozent auf 452,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 558 545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at