Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge

Am Freitag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,94 Prozent leichter bei 24 432,96 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,080 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,876 Prozent auf 24 447,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24 663,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 513,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 406,27 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der DAX auf 24 080,63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 721,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der DAX noch bei 23 352,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,434 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,31 Prozent auf 60,28 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 59,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,52 EUR), Fresenius SE (+ 0,54 Prozent auf 40,96 EUR) und BASF (+ 0,47 Prozent auf 51,15 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-5,65 Prozent auf 1 265,80 EUR), Allianz (-4,71 Prozent auf 370,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 310,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR) und Merck (-1,79 Prozent auf 112,70 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 443 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at