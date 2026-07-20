Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der DAX am ersten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 24 816,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,249 Prozent auf 24 769,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 830,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 751,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 974,53 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 985,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 417,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 24 289,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 154,46 EUR), RWE (+ 2,79 Prozent auf 57,56 EUR), Fresenius SE (+ 2,35 Prozent auf 42,71 EUR), Zalando (+ 1,79 Prozent auf 28,41 EUR) und Infineon (+ 0,83 Prozent auf 64,19 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,49 Prozent auf 58,06 EUR), Bayer (-2,02 Prozent auf 47,48 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 335,20 EUR), BASF (-1,85 Prozent auf 47,65 EUR) und Hannover Rück (-1,41 Prozent auf 251,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 611 114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,657 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at