Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent auf 24 937,03 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,083 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,21 Prozent schwächer bei 24 835,56 Punkten in den Handel, nach 25 139,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24 728,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 988,71 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 24 888,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der DAX einen Wert von 22 653,86 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 23 269,01 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 193,32 EUR), QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 32,65 EUR), SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 134,52 EUR), Merck (+ 1,50 Prozent auf 135,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,43 Prozent auf 247,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-6,26 Prozent auf 80,56 EUR), HOCHTIEF (-4,27 Prozent auf 504,50 EUR), Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 162,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,99 Prozent auf 77,92 EUR) und Vonovia SE (-2,88 Prozent auf 20,26 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 8 727 034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Mit 7,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at