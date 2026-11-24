Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 25 005,51 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,057 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,114 Prozent schwächer bei 25 308,31 Punkten in den Handel, nach 25 337,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24 955,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 330,32 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 25 181,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 106,60 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 23 239,18 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 26,82 EUR), Beiersdorf (+ 2,10 Prozent auf 80,66 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 190,08 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 316,40 EUR) und Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 83,05 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), HOCHTIEF (-5,39 Prozent auf 337,00 EUR), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR) und Continental (-3,15 Prozent auf 68,78 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 783 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Mit 7,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at