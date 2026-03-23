Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 1,86 Prozent auf 21 963,72 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,912 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,94 Prozent auf 21 946,95 Punkte an der Kurstafel, nach 22 380,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 21 979,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 929,58 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, betrug der DAX-Kurs 24 991,97 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Stand von 22 891,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 10,50 Prozent zurück. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. 21 929,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Brenntag SE (-0,35 Prozent auf 48,31 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 242,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 50,42 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 152,26 EUR) und Porsche Automobil (-1,05 Prozent auf 31,12 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Vonovia SE (-3,54 Prozent auf 20,68 EUR), Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 135,95 EUR), Rheinmetall (-2,96 Prozent auf 1 458,50 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 36,66 EUR) und MTU Aero Engines (-2,54 Prozent auf 298,70 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 820 819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 179,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at