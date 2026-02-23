Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot

Der DAX gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 25 089,64 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,166 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,579 Prozent auf 25 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 25 260,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 075,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 124,85 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der DAX bei 24 900,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 23 091,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der DAX bei 22 287,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 1,33 Prozent auf 34,95 EUR), adidas (+ 0,54 Prozent auf 159,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Henkel vz (+ 0,31 Prozent auf 82,92 EUR) und GEA (+ 0,23 Prozent auf 65,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Zalando (-1,88 Prozent auf 20,30 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 89,06 EUR) und Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 286 045 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

