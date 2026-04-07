MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Performance im Fokus
|
07.04.2026 09:28:55
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 23 144,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,970 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,059 Prozent stärker bei 23 181,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 168,08 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 23 137,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 196,11 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der DAX noch bei 25 122,26 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 19 789,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34 Prozent auf 39,19 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,20 Prozent auf 320,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,06 Prozent auf 57,42 EUR), Beiersdorf (+ 0,90 Prozent auf 76,22 EUR) und BASF (+ 0,71 Prozent auf 51,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 147,22 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 147,54 EUR), Scout24 (-0,75 Prozent auf 65,85 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 35,72 EUR) und QIAGEN (-0,62 Prozent auf 35,09 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Im DAX weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 353 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.04.26
|Siemens Energy-Aktie nach Kursrally tiefer: Irritationen um BlackRock-Beteiligung drücken den Kurs (finanzen.at)
|
01.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
01.04.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|13.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|136,15
|1,00%
|BASF
|52,13
|2,82%
|Beiersdorf AG
|76,26
|1,09%
|Brenntag SE
|57,86
|1,58%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,39
|2,13%
|MTU Aero Engines AG
|318,90
|0,50%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,11
|0,60%
|QIAGEN N.V.
|35,06
|-1,54%
|SAP SE
|149,46
|0,50%
|Scout24
|67,05
|0,83%
|Siemens Energy AG
|149,52
|0,25%
|Siemens Healthineers AG
|36,15
|0,11%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,72
|0,55%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 339,18
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.