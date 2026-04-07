Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der DAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 23 144,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,970 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,059 Prozent stärker bei 23 181,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 168,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 137,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 196,11 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der DAX noch bei 25 122,26 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 19 789,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34 Prozent auf 39,19 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,20 Prozent auf 320,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,06 Prozent auf 57,42 EUR), Beiersdorf (+ 0,90 Prozent auf 76,22 EUR) und BASF (+ 0,71 Prozent auf 51,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 147,22 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 147,54 EUR), Scout24 (-0,75 Prozent auf 65,85 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 35,72 EUR) und QIAGEN (-0,62 Prozent auf 35,09 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 353 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at