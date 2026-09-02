SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX-Marktbericht
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02.09.2026 09:28:30
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels im Minus
Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 25 914,38 Punkte zurück. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,183 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,321 Prozent auf 25 886,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 970,11 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 923,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 880,33 Punkten lag.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 2,08 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 629,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 124,17 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23 487,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 35,23 EUR), Commerzbank (+ 1,38 Prozent auf 40,55 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil GEA (-2,54 Prozent auf 65,15 EUR), Scout24 (-2,37 Prozent auf 76,30 EUR), Continental (-2,06 Prozent auf 69,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,80 Prozent auf 75,20 EUR) und Zalando (-1,36 Prozent auf 23,87 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 871 799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,337 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu GEA
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17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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15:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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15:58
|Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Handel: DAX gibt mittags nach (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,65
|0,37%
|Commerzbank
|40,58
|2,55%
|Continental AG
|68,74
|-1,86%
|Deutsche Bank AG
|34,89
|2,02%
|Deutsche Telekom AG
|28,41
|0,32%
|GEA
|64,35
|-0,46%
|Infineon AG
|55,66
|1,14%
|SAP SE
|181,14
|-0,99%
|Scout24
|76,10
|-2,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,82
|-3,17%
|Zalando
|23,14
|-4,10%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 839,33
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