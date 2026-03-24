Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstagmittag im Minus.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,84 Prozent leichter bei 22 599,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22 402,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 734,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 25 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der LUS-DAX 22 884,00 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 8,01 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 4,29 Prozent auf 53,48 EUR), BASF (+ 2,58 Prozent auf 48,10 EUR), Zalando (+ 2,36 Prozent auf 21,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,84 Prozent auf 38,16 EUR) und Beiersdorf (+ 1,82 Prozent auf 73,90 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-2,69 Prozent auf 149,72 EUR), Bayer (-2,53 Prozent auf 37,49 EUR), Airbus SE (-1,63 Prozent auf 163,70 EUR), Infineon (-1,58 Prozent auf 37,88 EUR) und Rheinmetall (-0,88 Prozent auf 1 470,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 604 252 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 179,640 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Mit 7,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at