Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Abgaben

Am Montag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,06 Prozent tiefer bei 25 005,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 067,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 907,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 985,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 879,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 6,44 Prozent auf 44,19 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 935,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), EON SE (+ 0,83 Prozent auf 17,56 EUR) und Hannover Rück (+ 0,33 Prozent auf 245,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil adidas (-3,88 Prozent auf 153,65 EUR), Porsche Automobil (-3,73 Prozent auf 36,11 EUR), BMW (-3,49 Prozent auf 85,62 EUR), Siemens Healthineers (-3,28 Prozent auf 44,78 EUR) und Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 32,46 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 141 593 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,166 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at