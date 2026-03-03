Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer nehmen am Dienstagnachmittag Reißaus

Am Dienstag fällt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 3,87 Prozent auf 23 648,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 596,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 426,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 24 734,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 23 776,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Wert von 23 060,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,74 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 23 596,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,97 Prozent auf 237,90 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 41,31 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,40 Prozent auf 39,68 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 606,50 EUR) und Scout24 (-1,42 Prozent auf 69,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Beiersdorf (-19,03 Prozent auf 84,82 EUR), Siemens Energy (-7,05 Prozent auf 150,90 EUR), Infineon (-5,50 Prozent auf 41,97 EUR), Deutsche Bank (-5,49 Prozent auf 27,65 EUR) und Continental (-5,47 Prozent auf 66,74 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 700 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 195,098 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at