Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|LUS-DAX-Entwicklung
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29.05.2026 15:58:47
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt
Am Freitag geht es im LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 25 064,50 Punkte nach unten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 043,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 203,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 804,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 908,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 936,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,47 Prozent auf 23,58 EUR), Infineon (+ 2,90 Prozent auf 82,43 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,76 Prozent auf 190,35 EUR), Scout24 (+ 1,72 Prozent auf 70,90 EUR) und Continental (+ 1,51 Prozent auf 72,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-4,31 Prozent auf 36,21 EUR), Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 161,26 EUR), Beiersdorf (-1,95 Prozent auf 70,32 EUR), Deutsche Bank (-1,80 Prozent auf 27,89 EUR) und Symrise (-1,63 Prozent auf 79,76 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 530 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 208,899 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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