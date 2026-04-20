Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Montagshandels

Der LUS-DAX schloss den Montagshandel im Minus ab.

Am Montag gab der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,46 Prozent auf 24 407,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 289,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 530,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 212,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 584,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 211,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,647 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,61 Prozent auf 57,36 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 36,48 EUR), Deutsche Börse (+ 1,07 Prozent auf 263,90 EUR), Brenntag SE (+ 0,88 Prozent auf 59,80 EUR) und Hannover Rück (+ 0,73 Prozent auf 277,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4,33 Prozent auf 331,10 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 90,48 EUR), Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 191,70 EUR) und Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 28,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 333 173 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,775 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at