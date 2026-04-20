Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index im Fokus
|
20.04.2026 17:58:42
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Montagshandels
Am Montag gab der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,46 Prozent auf 24 407,00 Punkte nach.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 289,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 530,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 212,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 584,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 211,00 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,647 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,61 Prozent auf 57,36 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 36,48 EUR), Deutsche Börse (+ 1,07 Prozent auf 263,90 EUR), Brenntag SE (+ 0,88 Prozent auf 59,80 EUR) und Hannover Rück (+ 0,73 Prozent auf 277,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4,33 Prozent auf 331,10 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 90,48 EUR), Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 191,70 EUR) und Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 28,28 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 333 173 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,775 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08:45
|Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa (dpa-AFX)
|
17.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.04.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.04.26
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy (finanzen.at)