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LUS-DAX-Kursentwicklung 01.10.2026 09:28:57

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück

Der LUS-DAX bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,90 Prozent leichter bei 24 889,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 118,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 889,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 01.09.2026, mit 25 833,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 24 999,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 24 225,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,31 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Continental (+ 1,82 Prozent auf 68,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), Scout24 (+ 0,60 Prozent auf 67,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,40 Prozent auf 376,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-1,86 Prozent auf 39,56 EUR), Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 31,34 EUR), Bayer (-1,61 Prozent auf 47,18 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 143,00 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 167 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 67,36 0,48% Continental AG
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SAP SE 187,10 1,54% SAP SE
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Siemens Energy AG 143,78 0,59% Siemens Energy AG
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