Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
01.10.2026 09:28:57
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück
Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,90 Prozent leichter bei 24 889,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 118,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 889,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 01.09.2026, mit 25 833,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 24 999,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 24 225,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,31 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Continental (+ 1,82 Prozent auf 68,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), Scout24 (+ 0,60 Prozent auf 67,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,40 Prozent auf 376,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-1,86 Prozent auf 39,56 EUR), Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 31,34 EUR), Bayer (-1,61 Prozent auf 47,18 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 143,00 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 167 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SE
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,00
|-1,45%
|Bayer
|45,22
|-5,14%
|Commerzbank
|39,44
|-1,40%
|Continental AG
|67,36
|0,48%
|Deutsche Bank AG
|31,15
|-1,70%
|Henkel KGaA Vz.
|71,86
|-1,29%
|Infineon AG
|59,83
|0,86%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,11
|-0,96%
|MTU Aero Engines AG
|368,80
|-0,89%
|SAP SE
|187,10
|1,54%
|Scout24
|67,35
|1,13%
|Siemens AG
|273,20
|-0,74%
|Siemens Energy AG
|143,78
|0,59%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,26
|-3,37%
|Vonovia SE
|16,82
|-1,06%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 986,00
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.