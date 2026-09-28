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LUS-DAX-Performance im Blick 28.09.2026 17:58:53

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Der LUS-DAX sank heute.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 25 442,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 581,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 358,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 564,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 760,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Merck (+ 2,56 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,71 Prozent auf 40,48 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 50,80 EUR) und Daimler Truck (+ 1,10 Prozent auf 43,01 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (-1,21 Prozent auf 140,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,17 Prozent auf 70,88 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,80 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 854 930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,589 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 50,82 1,36% Bayer
Daimler Truck 43,15 1,70% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 26,70 -1,29% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,42 2,07% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 74,06 0,24% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,43 0,23% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 138,80 2,89% Merck KGaA
Rheinmetall AG 971,10 -1,37% Rheinmetall AG
SAP SE 183,68 -0,83% SAP SE
Siemens Energy AG 142,10 -1,02% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 38,84 2,94% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,20 -0,92% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,80 -1,13% Zalando

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