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Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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LUS-DAX im Blick 24.04.2026 12:26:52

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:24 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 24 070,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 992,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 212,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 871,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 869,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 145,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 185,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,68 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 54,46 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,23 Prozent auf 265,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-4,85 Prozent auf 288,30 EUR), Bayer (-3,40 Prozent auf 38,68 EUR), EON SE (-3,33 Prozent auf 18,74 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 367,20 EUR) und Scout24 (-2,52 Prozent auf 67,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 889 745 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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