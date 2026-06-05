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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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LUS-DAX im Blick 05.06.2026 15:59:05

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Mit dem LUS-DAX geht es am Nachmittag abwärts.

Um 15:55 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 24 815,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 801,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 026,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 455,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 815,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 212,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,25 Prozent auf 24,78 EUR), Scout24 (+ 3,29 Prozent auf 76,95 EUR), Beiersdorf (+ 3,29 Prozent auf 69,78 EUR), Henkel vz (+ 3,03 Prozent auf 67,34 EUR) und Symrise (+ 2,11 Prozent auf 77,42 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-8,68 Prozent auf 77,67 EUR), Daimler Truck (-1,70 Prozent auf 41,16 EUR), Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 156,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,34 Prozent auf 48,42 EUR) und Vonovia SE (-1,26 Prozent auf 20,31 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 032 025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,623 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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