Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Der LUS-DAX gönnt sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 24 805,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 707,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 942,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 24 323,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 242,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 21 482,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,973 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 344,00 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,79 Prozent auf 43,93 EUR), Daimler Truck (+ 3,18 Prozent auf 41,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 50,64 EUR), Vonovia SE (+ 1,21 Prozent auf 24,31 EUR) und Siemens Energy (+ 0,74 Prozent auf 143,25 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius SE (-3,41 Prozent auf 47,84 EUR), Airbus SE (-3,24 Prozent auf 192,90 EUR), MTU Aero Engines (-3,14 Prozent auf 367,50 EUR), Heidelberg Materials (-3,01 Prozent auf 231,80 EUR) und Bayer (-2,60 Prozent auf 45,52 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 446 053 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 228,800 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

