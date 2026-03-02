RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX im Blick
|
02.03.2026 15:58:52
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,10 Prozent schwächer bei 24 646,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 572,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 890,00 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 854,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 734,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der LUS-DAX 22 531,00 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,326 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,85 Prozent auf 236,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,72 Prozent auf 40,13 EUR), Rheinmetall (-0,30 Prozent auf 1 658,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 552,40 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 54,22 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BMW (-4,65 Prozent auf 85,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,58 Prozent auf 96,56 EUR), Heidelberg Materials (-4,27 Prozent auf 181,45 EUR), Vonovia SE (-4,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 56,62 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4 221 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,605 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
