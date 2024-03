Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,02 Prozent auf 18 145,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 143,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 205,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 17 179,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 16 736,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Wert von 15 267,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,37 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,68 Prozent auf 24,20 EUR), Infineon (+ 3,06 Prozent auf 31,95 EUR), Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 374,30 EUR), Bayer (+ 2,72 Prozent auf 26,42 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,33 Prozent auf 25,89 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BMW (-0,84 Prozent auf 105,33 EUR), Fresenius SE (-0,44 Prozent auf 24,80 EUR), Beiersdorf (-0,38 Prozent auf 132,60 EUR), Daimler Truck (-0,32 Prozent auf 46,76 EUR) und Symrise (-0,05 Prozent auf 109,95 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 180 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,210 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

