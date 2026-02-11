Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 24 899,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 876,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 047,50 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 279,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 194,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 096,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,36 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,44 Prozent auf 158,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,65 Prozent auf 43,74 EUR), Vonovia SE (+ 1,39 Prozent auf 25,44 EUR), Henkel vz (+ 0,67 Prozent auf 81,18 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,56 Prozent auf 217,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-2,59 Prozent auf 21,82 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1 599,50 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 175,30 EUR), Scout24 (-1,67 Prozent auf 73,75 EUR) und Commerzbank (-1,50 Prozent auf 34,73 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 449 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,709 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at