Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent leichter bei 15 882,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 15 881,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 15 930,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 776,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 15 581,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, bei 14 443,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 12,99 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,14 Prozent auf 11,93 EUR), Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 279,10 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 159,65 EUR), adidas (+ 1,70 Prozent auf 182,70 EUR) und Zalando (+ 1,65 Prozent auf 23,44 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Bayer (-18,72 Prozent auf 33,69 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 147,40 EUR), Porsche (-0,70 Prozent auf 90,28 EUR), Henkel vz (-0,51 Prozent auf 70,92 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,26 Prozent auf 108,56 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 20 732 895 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at