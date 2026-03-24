Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,69 Prozent tiefer bei 22 633,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 22 343,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 734,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 029,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 24 323,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 884,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 7,87 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 5,38 Prozent auf 54,04 EUR), BASF (+ 3,24 Prozent auf 48,41 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 32,08 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,57 Prozent auf 38,06 EUR) und Beiersdorf (+ 1,41 Prozent auf 73,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-4,30 Prozent auf 147,24 EUR), Bayer (-2,83 Prozent auf 37,38 EUR), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 458,00 EUR), Airbus SE (-1,68 Prozent auf 163,62 EUR) und Scout24 (-1,55 Prozent auf 63,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 857 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 179,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at