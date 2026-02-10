E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 10.02.2026 15:59:27

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 24 995,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 082,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 937,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 086,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 948,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 214,00 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 5,72 Prozent auf 75,74 EUR), Zalando (+ 4,44 Prozent auf 22,36 EUR), BASF (+ 4,36 Prozent auf 50,78 EUR), Brenntag SE (+ 3,07 Prozent auf 57,02 EUR) und Merck (+ 2,47 Prozent auf 126,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 153,85 EUR), Allianz (-1,96 Prozent auf 379,80 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,71 EUR), MTU Aero Engines (-1,35 Prozent auf 381,00 EUR) und EON SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 732 780 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten