Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 24 995,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 082,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 937,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 086,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 948,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 214,00 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 5,72 Prozent auf 75,74 EUR), Zalando (+ 4,44 Prozent auf 22,36 EUR), BASF (+ 4,36 Prozent auf 50,78 EUR), Brenntag SE (+ 3,07 Prozent auf 57,02 EUR) und Merck (+ 2,47 Prozent auf 126,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 153,85 EUR), Allianz (-1,96 Prozent auf 379,80 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,71 EUR), MTU Aero Engines (-1,35 Prozent auf 381,00 EUR) und EON SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 732 780 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

