adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|LUS-DAX-Kursverlauf
|
27.02.2026 15:58:47
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 25 214,50 Punkte nach.
Bei 25 403,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 185,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 850,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 777,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 404,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,64 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Scout24 (+ 2,97 Prozent auf 71,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,43) Prozent auf 232,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 557,40 EUR) und RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), Commerzbank (-2,75 Prozent auf 34,99 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 158,30 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 48,43 EUR) und SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 190,462 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Skoda eröffnet neue Hightech-Fabrik für Batteriesysteme (dpa-AFX)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|VW erreicht Marke von zwei Millionen E-Autos (dpa-AFX)