Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 25 214,50 Punkte nach.

Bei 25 403,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 185,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 850,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 777,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 404,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,64 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Scout24 (+ 2,97 Prozent auf 71,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,43) Prozent auf 232,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 557,40 EUR) und RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), Commerzbank (-2,75 Prozent auf 34,99 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 158,30 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 48,43 EUR) und SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 190,462 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at